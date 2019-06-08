На Приазовье и у Горловки враг применяет артиллерию и минометы - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В субботу, 8 июня в районе проведения операции Объединенных сил оккупационные войска Российской Федерации неоднократно открывали огонь по украинским подразделениям из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“Из населенных пунктов Саханка и Веселое боевики прицельно вели огонь из 122 мм артиллерии и пушек танков по нашим позициям в районе населенных пунктов Водяное и Лебединский. Противник выпустил более 120 снарядов 122 мм ствольной артиллерии и около 28 танковых снарядов”, — говорится в сообщении.
Также сегодня был зафиксирован случай обстрела позиций украинских воинов с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения и на Горловском направлении.
“Боевики вели огонь из 120 и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения”, — добавили военные.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
“На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери врага уточняются”, — резюмировали в пресс-службе.
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