На Приазовье и у Горловки враг применяет артиллерию и минометы - ООС

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КИЕВ. 8 июня. УНН. В субботу, 8 июня в районе проведения операции Объединенных сил оккупационные войска Российской Федерации неоднократно открывали огонь по украинским подразделениям из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

“Из населенных пунктов Саханка и Веселое боевики прицельно вели огонь из 122 мм артиллерии и пушек танков по нашим позициям в районе населенных пунктов Водяное и Лебединский. Противник выпустил более 120 снарядов 122 мм ствольной артиллерии и около 28 танковых снарядов”, — говорится в сообщении.

Также сегодня был зафиксирован случай обстрела позиций украинских воинов с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения и на Горловском направлении.

“Боевики вели огонь из 120 и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения”, — добавили военные.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

“На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери врага уточняются”, — резюмировали в пресс-службе.

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