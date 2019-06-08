На Приазов'ї та біля Горлівки ворог застосовує артилерію та міномети - ООС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У суботу, 8 червня у районі проведення операції Об'єднаних сил окупаційні підрозділи Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь по українським підрозділам з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

“З населених пунктів Саханка та Веселе бойовики прицільно вели вогонь зі 122 мм артилерії та гармат танків по нашим позиціям в районі населених пунктів Водяне та Лебединське. Противник випустив понад 120 снарядів 122 мм ствольної артилерії та близько 28 танкових снарядів”, — йдеться у повідомленні.

Також сьогодні був зафіксований випадок обстрілу позицій українських воїнів з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння й на Горлівському напрямку.

“Бойовики вели вогонь зі 120 та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецького озброєння”, — додали військові.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

“На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати ворога уточнюються”, — резюмували у прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маємо та постійно використовуємо право стріляти по противнику за своїм рішенням — штаб ООС

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