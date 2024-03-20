На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

На пункте пропуска "Шегини-Медика" восстановлено движение в обоих направлениях, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В пункте пропуска "Шегини-Медика" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее

Как сообщал УНН, польские протестующие полностью приостанавливают движение всех категорий транспорта через пункт пропуска "Медика - Шегини" на границе с Украиной. Ориентировочно будут блокировать движение до 20:00 среды.

Напомним

Польские фермеры начали блокировать движение автобусов на пункте пропуска "Медика - Шегини".

Вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков обратился к польскому министру внутренних дел Марцину Кервинскому из-за блокирования движения автобусов и заявил, что люди не могут быть заложниками политических противостояний в цивилизованной стране.