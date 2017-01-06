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На пост главы нацразведки США Д.Трамп намерен выдвинуть экс-сенатора

На пост главы нацразведки США Д.Трамп намерен выдвинуть экс-сенатора

Киев • УНН

 • 12067 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп решил выдвинуть бывшего сенатора от штата Индиана Дэниэла Коутса на пост директора национальной разведки, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что официальное заявление о назначении будет объявлено на этой неделе. Решение об "основных" назначениях избранный президент США должен принять до своей инаугурации, назначенной на 20 января.

Так, 73-летней Д.Коутс более 10 лет занимал должность сенатора штата Индиана. К этому Д.Коутс проработал четыре срока в нижней палате конгресса США.

Во время президентства Джорджа Буша-младшего Д.Коутс занимал должность посла США в Германии. Кроме того, он входил в комитет сената по разведке.

Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп сделал ряд новых кадровых назначений в будущий аппарат Белого дома.

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