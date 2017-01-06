На пост глави нацрозвідки США Д.Трамп має намір висунути екс-сенатора
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп вирішив висунути колишнього сенатора від штату Індіана Деніела Коутса на пост директора національної розвідки, передає УНН з посиланням на Reuters.
Очікується, що офіційну заяву про призначення буде оголошено на цьому тижні. Рішення про “основні” призначення обраний президент США повинен вжити до своєї інавгурації, призначеної на 20 січня.
Так, 73-річної Д.Коутс більше 10 років займав посаду сенатора штату Індіана. До цього Д.Коутс пропрацював чотири терміни в нижній палаті конгресу США.
Під час президентства Джорджа Буша-молодшого Д.Коутс займав посаду посла США в Німеччині. Крім того, він входив до комітету сенату з розвідки.
Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп зробив ряд нових кадрових призначень в майбутній апарат Білого дому.