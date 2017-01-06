На пост глави нацрозвідки США Д.Трамп має намір висунути екс-сенатора

Очікується, що офіційну заяву про призначення буде оголошено на цьому тижні. Рішення про “основні” призначення обраний президент США повинен вжити до своєї інавгурації, призначеної на 20 січня.

Так, 73-річної Д.Коутс більше 10 років займав посаду сенатора штату Індіана. До цього Д.Коутс пропрацював чотири терміни в нижній палаті конгресу США.

Під час президентства Джорджа Буша-молодшого Д.Коутс займав посаду посла США в Німеччині. Крім того, він входив до комітету сенату з розвідки.

Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп зробив ряд нових кадрових призначень в майбутній апарат Білого дому.