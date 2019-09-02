На должность языкового Омбудсмена претендует 11 кандидатов

"Документы подали 11 кандидатов", - сказал Гнаповський

По его словам, на должность Уполномоченного по защите государственного языка будут выбирать по результатам устного собеседования.

"Конкурсная комиссия знакомится с документами, которые подали кандидаты, также будет проведено устное собеседование", - рассказал Гнаповський, отвечая на вопрос как будет проходить конкурс.

Напомним, прием документов от претендентов на должность Уполномоченного по защите государственного языка завершился 30 августа включительно. Сам конкурс состоится 4 сентября 2019 в 11:00.

Напомним, согласно закону о государственном языке в Украине предусмотрено создание Нацкомиссии по стандартам украинского языка, обрабатывать и утверждать стандарты государственного языка (правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия - этим всем будет заниматься комиссия). Кроме того, должен работать Уполномоченный по защите украинского языка. Уполномоченному можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.