На посаду мовного Омбудсмена претендує 11 кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Всього надійшло 11 заяв від кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Про це журналісту УНН розповів головний спеціаліст департаменту моніторингу рівних прав та свобод Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України Андрій Гнаповський.
“Документи подали 11 кандидатів”, - сказав Гнаповський
За його словами, на посаду Уповноваженого із захисту державної мови будуть обирати за результатами усної співбесіди.
“Конкурсна комісія ознайомлюється з документами, які подали кандидати, також буде проведена усна співбесіда”, — розповів Гнаповський, відповідаючи на питання як буде проходити конкурс.
Нагадаємо, приймання документів від претендентів на посаду Уповноваженого із захисту державної мови завершився 30 серпня включно. Сам конкурс відбудеться 4 вересня 2019 року об 11:00.
Нагадаємо, відповідно до закону про державну мову в Україні передбачене створення Нацкомісії зі стандартів української мови, яка опрацьовуватиме та затверджуватиме стандарти державної мови (правопис, стандарти термінології, підручники та посібники — цим всім займатиметься комісія). Крім того, має з’явитись посада Уповноваженого із захисту української мови. Уповноваженому можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.