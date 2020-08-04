На чиновников НАГУ составлены админпротоколы из-за нарушений по защите данных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. На должностных лиц Национальной академии государственного управления при Президенте Украины составлены протоколы о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена Украины.
"В адрес секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступило коллективное обращение, вопреки требованиям законодательства о защите персональных данных было допущено разглашение персональных данных заявителей на официальном сайте Национальной академии государственного управления при Президенте Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что разглашение произошло путем опубликования приказа № 81 от 30 апреля 2020 года "Об утверждении плана мероприятий по погашению задолженности в общежитиях гостиничного типа Национальной академии".
Отмечается, что приложением к обнародованному приказу размещено списки жителей и указаны фамилии, инициалы должников, место их работы, размер имеющейся задолженности и фактический адрес места жительства по состоянию на 29 апреля 2020 года.
Также совокупность обнародованных сведений является информацией, которая прямо или косвенно позволяет идентифицировать лицо должника и соответственно являются информацией с ограниченным доступом, которая не подлежит отражению в открытом доступе.
"В связи с этим, сотрудниками департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного приняты меры по прекращению неправомерного распространения персональных данных и составлены протоколы об административном правонарушении по части четвертой статьи 188-39 Кодекса Украины об административных правонарушениях, санкция которой в случае признания вины лица предусматривает наложение штрафа от 5100 до 17000 грн", - отмечается в сообщении.
Кроме того, 30 июля 2020 года материалы дел об административном правонарушении направлены в Шевченковский районный суд Киева.
Напомним, Офис Омбудсмена решил проверить Нацгосслужбу на защиту данных.