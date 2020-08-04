На посадовців НАДУ складено адмінпротоколи за порушення захисту даних

"На адресу секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло колективне звернення, що всупереч вимогам законодавства про захист персональних даних було допущено розголошення персональних даних заявників на офіційному веб-сайті Національної академії державного управління при Президентові України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що розголошення відбулося шляхом опублікування наказу № 81 від 30 квітня 2020 року "Про затвердження плану заходів щодо погашення заборгованості у гуртожитках готельного типу Національної академії".

Зазначається, що додатком до оприлюдненого наказу розміщено списки мешканців та зазначено прізвища, ініціали боржників, місце їх роботи, розмір наявної заборгованості і фактичну адресу місця проживання станом на 29 квітня 2020 року.

Також сукупність оприлюднених відомостей є інформацією, яка прямо чи опосередковано дає змогу ідентифікувати особу боржника і відповідно є інформацією з обмеженим доступом, що не підлягає відображенню у відкритому доступі.

"У зв’язку з цим, співробітниками департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого вжито заходів щодо припинення неправомірного поширення персональних даних та складено протоколи про адміністративне правопорушення за частиною четвертою статті 188-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення, санкція якої у випадку визнання вини особи передбачає накладення штрафу від 5100 до 17000 грн", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, 30 липня 2020 року матеріали справ про адміністративне правопорушення направлено до Шевченківського районного суду Києва.

Нагадаємо, Офіс Омбудсмена вирішив перевірити Нацдержслужбу на захист даних.