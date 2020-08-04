На посадовців НАДУ складено адмінпротоколи за порушення захисту даних

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. На посадових осіб Національної академії державного управління при Президентові України складено протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу омбудсмана України.

"На адресу секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло колективне звернення, що всупереч вимогам законодавства про захист персональних даних було допущено розголошення персональних даних заявників на офіційному веб-сайті Національної академії державного управління при Президентові України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що розголошення відбулося шляхом опублікування наказу № 81 від 30 квітня 2020 року "Про затвердження плану заходів щодо погашення заборгованості у гуртожитках готельного типу Національної академії".

Зазначається, що додатком до оприлюдненого наказу розміщено списки мешканців та зазначено прізвища, ініціали боржників, місце їх роботи, розмір наявної заборгованості і фактичну адресу місця проживання станом на 29 квітня 2020 року.

Також сукупність оприлюднених відомостей є інформацією, яка прямо чи опосередковано дає змогу ідентифікувати особу боржника і відповідно є інформацією з обмеженим доступом, що не підлягає відображенню у відкритому доступі.

"У зв’язку з цим, співробітниками департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого вжито заходів щодо припинення неправомірного поширення персональних даних та складено протоколи про адміністративне правопорушення за частиною четвертою статті 188-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення, санкція якої у випадку визнання вини особи передбачає накладення штрафу від 5100 до 17000 грн", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, 30 липня 2020 року матеріали справ про адміністративне правопорушення направлено до Шевченківського районного суду Києва.

Нагадаємо, Офіс Омбудсмена вирішив перевірити Нацдержслужбу на захист даних.

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