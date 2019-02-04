На популярном карпатском курорте транслировали российское ТВ

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания совместно со Службой безопасности Украины прекратили трансляцию российского канала в одном из отелей города Яремче, что на Прикарпатье. Об этом сообщила пресс-служба Национального совета, передает УНН.

"По результатам сотрудничества с управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и профилактической беседы его работников с руководством отеля показ этого российского телеканала ("Телерадиосеть Благих Новостей" - ред.), который распространялся со спутника, прекращен", - отметили в Нацсовете.

При этом в пресс-службе совета уточнили, что таким образом отреагировали на обращение, поступившее 31 января представителю Национального совета Игорю Маслову от жителя области о том, что в гостинице "Маковица" в городе Яремче ретранслируется телевизионный канал "Телерадиосеть Благих Новостей".

Этот телеканал в соответствии с решением Национального совета от 31.08.2016 № 1924 ограничен для распространения на территории Украины.

Напомним, Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) на 3 месяца запретили ретрансляцию российского телеканала "Россия РТР".

Как сообщал УНН, в течение 2018 года СБУ предотвратила въезд в Украину 157 граждан России, 83 из которых подозреваются в распространении российской пропаганды.

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