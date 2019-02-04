На популярному карпатському курорті транслювали російське ТБ

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення спільно зі Службою безпеки України припинили трансляцію російського каналу в одному з готелів міста Яремче, що на Прикарпатті. Про це повідомила прес-служба Національної ради, передає УНН.

"За результатами співпраці з управлінням Служби безпеки України в Івано-Франківській області та профілактичної бесіди його працівників із керівництвом готелю показ цього російського телеканалу ("Телерадиосеть Благих Новостей" – ред.), що поширювався із супутника, припинено", - зазначили в Нацраді.

При цьому у прес-службі ради уточнили, що таким чином відреагували на звернення, яке надійшло 31 січня до представника Національної ради Ігоря Маслова від жителя області про те, що в готелі "Маковиця" в місті Яремче ретранслюється телевізійний канал "Телерадиосеть Благих Новостей".

Цей телеканал відповідно до рішення Національної ради від 31.08.2016 № 1924 є обмеженим для розповсюдження на території України.

Нагадаємо, Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) на 3 місяці заборонила ретрансляцію російського телеканалу "Росія РТР".

Як повідомляв УНН, протягом 2018 року СБУ запобігла в’їзду до України 157 громадян Росії, 83 з яких підозрюються у поширенні російської пропаганди.

Українські Національні Новини

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