На популярному карпатському курорті транслювали російське ТБ

"За результатами співпраці з управлінням Служби безпеки України в Івано-Франківській області та профілактичної бесіди його працівників із керівництвом готелю показ цього російського телеканалу ("Телерадиосеть Благих Новостей" – ред.), що поширювався із супутника, припинено", - зазначили в Нацраді.

При цьому у прес-службі ради уточнили, що таким чином відреагували на звернення, яке надійшло 31 січня до представника Національної ради Ігоря Маслова від жителя області про те, що в готелі "Маковиця" в місті Яремче ретранслюється телевізійний канал "Телерадиосеть Благих Новостей".

Цей телеканал відповідно до рішення Національної ради від 31.08.2016 № 1924 є обмеженим для розповсюдження на території України.

Нагадаємо, Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) на 3 місяці заборонила ретрансляцію російського телеканалу "Росія РТР".

Як повідомляв УНН, протягом 2018 року СБУ запобігла в’їзду до України 157 громадян Росії, 83 з яких підозрюються у поширенні російської пропаганди.