На Полтавщине мужчину придавило во время ремонта легковушки
Киев • УНН
В Полтавской области мужчина погиб, когда автомобиль, который он ремонтировал, придавил его. Полиция проводит расследование и может открыть уголовное дело.
В Полтавской области местный житель погиб во время ремонта автомобиля. По одной из версий следствия, транспорт сорвался с домкрата и придавил владельца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Полтавской области.
Детали
Случай произошел 3 декабря около 13:30 в с. Большой Кобелячок Новосанжарской общины Полтавского района.
По предварительной информации, местный житель 1956 года рождения ремонтировал авто ВАЗ-2109.
Во время ремонта транспортного средства мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. По одной из версий следствия, транспорт сорвался с домкрата и придавил владельца, который лежал под легковушкой
Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие.
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На Полтавщине мужчину придавило во время ремонта легковушки
В Полтавской области мужчина погиб, когда автомобиль, который он ремонтировал, придавил его. Полиция проводит расследование и может открыть уголовное дело.
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