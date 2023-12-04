На Полтавщине мужчину придавило во время ремонта легковушки

В Полтавской области местный житель погиб во время ремонта автомобиля. По одной из версий следствия, транспорт сорвался с домкрата и придавил владельца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Полтавской области.

Детали

Случай произошел 3 декабря около 13:30 в с. Большой Кобелячок Новосанжарской общины Полтавского района.

По предварительной информации, местный житель 1956 года рождения ремонтировал авто ВАЗ-2109.

Во время ремонта транспортного средства мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. По одной из версий следствия, транспорт сорвался с домкрата и придавил владельца, который лежал под легковушкой - говорится в сообщении полиции.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие.

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