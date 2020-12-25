В Полтавской области задержали злоумышленника, который нанес ножевые ранения двум женщинам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Полтавской области правоохранители задержали 36-летнего мужчину за покушение на убийство двух женщин. Ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Информация о конфликте в одном из частных домов села Центр, Полтавского района, поступило в полицию 24-го декабря, около 19:30 часов. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Полтавского районного отделения полиции. В доме полицейские обнаружили двух женщин в возрасте 30 и 32 года с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, во время конфликта ножевые ранения женщинам нанес местный мужчина. 32-летняя женщина госпитализирована в хирургическое отделение Полтавской центральной районной больницы, а 30-летней оказана медицинская помощь на месте без госпитализации.
"По факту покушения на умышленное убийство следователем Полтавского районного отделения полиции открыто уголовное производство по квалифицирующим признакам статьи 15, пункта 1 части 2 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Лицо, которое обоснованно подозревается в совершении преступления, задержано в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.
Напомним, в центре Киева, в подземном переходе на Майдане Независимости, произошла драка, в ходе которой один мужчина нанес смертельное ножевое ранение другому.