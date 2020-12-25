На Полтавщині затримали зловмисника, який завдав ножові поранення двом жінкам
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Полтавській області правоохоронці затримали 36-річного чоловіка за замах на вбивство двох жінок. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Інформація про конфлікт у одному із приватних будинків села Розсошенці, Полтавського району, надійшла до поліції 24-го грудня, близько 19:30 години. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Полтавського районного відділення поліції. У будинку поліцейські виявили двох жінок віком 30 та 32 роки з тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.
За попередньою версією слідства, під час конфлікту ножові поранення жінкам завдав місцевий чоловік. 32-річну жінку госпіталізовано до хірургічного відділення Полтавської центральної районної лікарні, а 30-річній надана медична допомога на місці без госпіталізації.
"За фактом замаху на умисне вбивство слідчим Полтавського районного відділення поліції відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками статті 15, пункту 1 частини 2 статті 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, у центрі Києва, в підземному переході на Майдані Незалежності, сталася бійка, в ході якої один чоловік наніс смертельне ножове поранення іншому.