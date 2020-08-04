В Полтавской области фура с 20 тоннами нефти попала в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Полтавской области водитель фуры с 20 тоннами нефти зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину, в результате чего цистерну данного авто развернуло и она повредила автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"3 августа в 11:15 в Чутовском районе на 388 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель грузового автомобиля "ДАФ" во время движения зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину, в результате чего цистерну данного авто развернуло и она повредила автомобиль. По предварительной информации в цистерне находилась около 20 тонн нефти", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия принимали участие 2 отделения ГСЧС.
Напомним, в Киеве экскаватор коммунальщиков въехал в опору освещения.