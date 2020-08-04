У Києві екскаватор комунальників в’їхав в опору освітлення

"На вул. Братиславській у напрямку вул. Гната Хоткевича перекрито рух. Екскаватор в’їхав в опору освітлення. Через ДТП опора зламалась. Бригади "Київпастрансу" уже займаються ліквідацією аварії", – йдеться в повідомленні.

Згодом у КМДА повідомили, що рух транспорту на вулиці Братиславська відновлено.

Як повідомляв УНН, навпроти будівлі Верховної Ради у Києві через аварію на водопроводі провалився асфальт.