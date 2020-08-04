В Киеве экскаватор коммунальщиков въехал в опору освещения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В столице, в районе станции метро "Черниговская", экскаватор ремонтной бригады коммунальщиков въехал в опору освещения. Из-за этого пришлось перекрыть движение на улице Братиславской. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"На ул. Братиславской в направлении ул. Гната Хоткевича перекрыто движение. Экскаватор въехал в опору освещения. Из-за ДТП опора сломалась. Бригады "Киевпасстранс" уже занимаются ликвидацией аварии", - говорится в сообщении.
Позже в КГГА сообщили, что движение транспорта на ул. Братиславской восстановлено.
Как сообщал УНН, напротив здания Верховной Рады в Киеве из-за аварии на водопроводе провалился асфальт.