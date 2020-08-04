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На Полтавщині фура з 20 тоннами нафти потрапила у ДТП

На Полтавщині фура з 20 тоннами нафти потрапила у ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Полтавській області водій фури з 20 тоннами нафти зачепив дорожній відбійник та з’їхав на узбіччя, внаслідок чого цистерну даного авто розвернуло та вона пошкодила автомобіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

“3 серпня об 11:15 у Чутівському районі на 388 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій вантажного автомобіля „ДАФ“ під час руху зачепив дорожній відбійник та з’їхав на узбіччя, внаслідок чого цистерну даного авто розвернуло та вона пошкодила автомобіль. За попередньою інформацією в цистерні знаходилась близько 20 тонн нафти”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у ліквідації наслідків дорожньо-транспортної події брали участь 2 відділення ДСНС.

Нагадаємо, у Києві екскаватор комунальників в’їхав в опору освітлення.

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