На побережье Сан-Диего выбросило мертвого финвала
Киев • УНН
На пляже Сан-Диего была найдена 16-метровая туша финвала без очевидной причины смерти; исследователи анализируют образцы тканей, чтобы определить причину.
Мертвого 16-метрового финвала выбросило на пляж Сан-Диего, официальные лица заявили, что очевидных признаков причины его смерти нет. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Молодую самку кита нашли на пляже.
Финвалы - вторые по размеру киты в мире после синих китов. Они могут вырастать 24 метров и весить около 50 тонн.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, финвалы находятся под угрозой исчезновения, и их количество у западного побережья составляет около 8000 особей.
Исследователи собрали образцы тканей и проанализируют их, чтобы попытаться определить причину смерти финвала. Ударов от корабля на его теле не обнаружили. не было обнаружено.
На побережье Сан-Диего выбросило мертвого финвала
На пляже Сан-Диего была найдена 16-метровая туша финвала без очевидной причины смерти; исследователи анализируют образцы тканей, чтобы определить причину.
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