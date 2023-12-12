На побережье Сан-Диего выбросило мертвого финвала

Мертвого 16-метрового финвала выбросило на пляж Сан-Диего, официальные лица заявили, что очевидных признаков причины его смерти нет. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Молодую самку кита нашли на пляже.

Финвалы - вторые по размеру киты в мире после синих китов. Они могут вырастать 24 метров и весить около 50 тонн.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, финвалы находятся под угрозой исчезновения, и их количество у западного побережья составляет около 8000 особей.

Исследователи собрали образцы тканей и проанализируют их, чтобы попытаться определить причину смерти финвала. Ударов от корабля на его теле не обнаружили. не было обнаружено.