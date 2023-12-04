На пляжах Гоа создали зоны с запретом селфи
Киев • УНН
На пляжах Гоа создают зоны для селфи и безопасные зоны для купания, чтобы повысить безопасность из-за наплыва туристов, а специальное агентство следит за соблюдением условий.
На пляжах популярного индийского курорта Гоа создали зоны безопасного купания и запрета селфи. Об этом сообщает Hindustan Times, передает УНН.
Детали
По данным источника, местные власти пошли на такой шаг на фоне массового наплыва туристов. Правительство штата поручило специальному агентству контролировать безопасность на пляжах.
Уточняется, что каждое утро его сотрудники будут составлять карту погоды и состояния воды, а также мониторить указанные зоны.
Издание также сообщает, что в 2023 году на пляжах штата было спасено 392 человека.
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На пляжах Гоа создали зоны с запретом селфи
На пляжах Гоа создают зоны для селфи и безопасные зоны для купания, чтобы повысить безопасность из-за наплыва туристов, а специальное агентство следит за соблюдением условий.
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