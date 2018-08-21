В Украине ночью значительно похолодает
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Ночью на протяжении 22-23 августа столбики термометров в северных областях опустятся до +7 до +9 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
“В ближайшие двое суток в Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Ровенской, Житомирской областях ожидается снижение ночной температуры”, — свидетельствуют данные погодной карты.
Так, в Сумской области днем прогнозируется +23-25, ночью +7-9 градусов тепла, переменная облачность, ветер северный 3-8 м/с.
В Черниговской области днем 23-25, ночью +8-10, в Житомирской +24-26, ночью + 9-11, в Ровенской +24-26, ночью +10-12.
В Карпатах 22-23 августа без осадков, температура ночью +7 ... + 12 градусов, днем +14 ... + 19 градусов.
Киевлян в среду и четверг ожидают умеренные температурные условия — днем до + 24-26, ночью — + 11-13 градусов тепла.
Также о приближении ночных холодов свидетельствуют погодные карты с европейского портала Accuweather.com.
Ранее украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на этой неделе.
Как сообщал УНН, средняя температура в августе в Украине будет составлять +17-20 градусов тепла.