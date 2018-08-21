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В Украине ночью значительно похолодает

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Ночью на протяжении 22-23 августа столбики термометров в северных областях опустятся до +7 до +9 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

В Украине ночью значительно похолодает

“В ближайшие двое суток в Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Ровенской, Житомирской областях ожидается снижение ночной температуры”, — свидетельствуют данные погодной карты.

Так, в Сумской области днем ​​прогнозируется +23-25, ночью +7-9 градусов тепла, переменная облачность, ветер северный 3-8 м/с.

В Черниговской области днем ​​23-25, ночью +8-10, в Житомирской +24-26, ночью + 9-11, в Ровенской +24-26, ночью +10-12.

В Карпатах 22-23 августа без осадков, температура ночью +7 ... + 12 градусов, днем ​​+14 ... + 19 градусов.

Киевлян в среду и четверг ожидают умеренные температурные условия — днем ​​до + 24-26, ночью — + 11-13 градусов тепла.

Также о приближении ночных холодов свидетельствуют погодные карты с европейского портала Accuweather.com.

Ранее украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на этой неделе.

Как сообщал УНН, средняя температура в августе в Украине будет составлять +17-20 градусов тепла.

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