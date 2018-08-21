В Україні вночі значно похолоднішає
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уночі упродовж 22-23 серпня стовпчики термометрів у північних областях опустяться до +7 до +9 градусів тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
“У найближчі дві доби у Сумській, Харківській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Рівненській, Житомирській областях очікується зниження нічної температури”, — свідчать дані погодної карти.
Так, у Сумській області вдень прогнозується +23-25, вночі +7-9 градусів тепла, невелика хмарність, вітер північний 3-8 м/с.
У Чернігівській області вдень +23-25, вночі +8-10, у Житомирській +24-26, вночі +9-11, у Рівненській +24-26, вночі +10-12.
У Карпатах 22-23 серпня без опадів, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +14...+19 градусів.
На киян у середу і четвер очікують помірні температурні умови — вдень до +24-26, уночі — +11-13 градусів тепла.
Також про наближення нічних холодів свідчать погодні карти з європейського порталу Accuweather.com.
Раніше українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття на цьому тижні.
Як повідомляв УНН, середня температура у серпні в Україні складатиме +17-20 градусів тепла.