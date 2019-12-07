На севере Франции нашли статуэтку Венеры возрастом 23 тыс. лет

“Статуэтка высотой 4 см относится к граветтской культуре позднего палеолита. Ей 23 тыс. лет”, — говорится в сообщении. Отмечается, что возраст Венеры эксперты определили с помощью радиоуглеродного анализа.

Кроме того, рядом с фигуркой ученые нашли несколько глиняных обломков и остатки инструментов. Точное назначение этих орудий пока остается неизвестным, однако по мнению археологов, на этом месте могла располагаться мастерская, где местные ремесленники изготавливали предметы культа.

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После проведения дополнительных исследований статуэтка будет выставлена ​​в музее Пикардии в Амьене.

France, découverte d’une très rare “Vénus” du Paléolithique d’il ya 23000 ans en excellent état https://t.co/S27XFXTkhY pic.twitter.com/0EOuAmHCxe

Всего на территории Европы было найдено около сотни подобных фигурок. Большинство из них — на территории современной Центральной Европе. 15 из них обнаружены во Франции, преимущественно в юго-западной части.

Граветтская культура — археологическая культура позднего палеолита, датируемой 28-21 тыс. гг. до н.э. Названа в честь пещеры Ла-Граветт в депертаменте Дордонь на юго-западе Франции, где в 1930-х годах были найдены каменные орудия и предметы быта, характеризующие эту эпоху.

Напомним, исследователи обнаружили свидетельства относительно библейского царства в пустыне Арава.