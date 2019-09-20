Дослідники виявили свідчення щодо біблійного царства в пустелі Арава
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Дослідження Тель-Авівського університету виявляє, що царство Едому процвітало в пустелі Арава на місці нинішніх Ізраїлю і Йорданії в 12-11 століттях до нашої ери. Про це пише EurekAlert, передає УНН.
Так, у біблійній Книзі Буття 36:31 описується царство едомітів, що існувало до X століття до нашої ери, але археологічні знахідки приводили до суперечливих тлумачень цього тексту.
У новому ж дослідженні, опублікованому в Plos One 18 вересня, експертний аналіз зразків, знайдених в місцях виробництва міді в Араві, під керівництвом професора Ереза Бен-Йосефа з Департаменту археології і стародавніх близькосхідних культур ТАУ і професора Тома Леві з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, розкриває історію процвітаючого суспільства і мідної "високотехнологічної мережі".
"Використовуючи технологічну еволюцію як приблизний показник соціальних процесів, ми змогли ідентифікувати і охарактеризувати виникнення біблійного царства Едома. Наші результати доводять, що це сталося раніше, ніж вважалося раніше, і відповідно до біблійного опису", - пояснює професор Бен-Йосеф.
Аналіз, проведений професором Бен-Йосефом мідного шлаку, відходів мідного виробництва, показує чітке статистичне зниження кількості міді в шлаку з плином часу, що вказує на те, що виробництво стало експертно оптимізованим для підвищення ефективності. Дослідники пов'язують це раптове поліпшення з однією з найвідоміших єгипетських навал на Святу Землю: військовою кампанією фараона Шошенка I в Єрусалимі в 10-му столітті до нашої ери.
Нове дослідження показує, що втручання Єгипту на землі Едома викликало "технологічний стрибок", який включав більш ефективне виробництво і торгівлю міддю.
"Наші нові знахідки суперечать думці багатьох археологів про те, що Арава була заселена вільним союзом племен, і вони узгоджуються з біблійною історією про те, що тут було царство едомітів. Процвітаюча мідна промисловість в Араві може бути віднесена тільки до централізованої та ієрархічної держави, і це може відповідати біблійному опису царства едомітів", - підсумовує професор Бен-Йосеф.
Нагадаємо, вчені знайшли в Ефіопії череп найдавнішого виду австралопітека.