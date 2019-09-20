Дослідники виявили свідчення щодо біблійного царства в пустелі Арава

ukru
18:19 • 68894 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 127453 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 125719 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 187468 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 146932 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 174174 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 163221 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129876 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173201 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269013 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.6 м/с
54 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123048 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 59692 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 91553 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125725 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 87977 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 125725 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 187473 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 174175 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 163222 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 133714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 68898 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 91553 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 59692 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123048 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114190 перегляди
Актуальне
Дослідники виявили свідчення щодо біблійного царства в пустелі Арава

Дослідники виявили свідчення щодо біблійного царства в пустелі Арава

Київ • УНН

 • 28974 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Дослідження Тель-Авівського університету виявляє, що царство Едому процвітало в пустелі Арава на місці нинішніх Ізраїлю і Йорданії в 12-11 століттях до нашої ери. Про це пише EurekAlert, передає УНН.

Так, у біблійній Книзі Буття 36:31 описується царство едомітів, що існувало до X століття до нашої ери, але археологічні знахідки приводили до суперечливих тлумачень цього тексту.

У новому ж дослідженні, опублікованому в Plos One 18 вересня, експертний аналіз зразків, знайдених в місцях виробництва міді в Араві, під керівництвом професора Ереза Бен-Йосефа з Департаменту археології і стародавніх близькосхідних культур ТАУ і професора Тома Леві з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, розкриває історію процвітаючого суспільства і мідної "високотехнологічної мережі".

"Використовуючи технологічну еволюцію як приблизний показник соціальних процесів, ми змогли ідентифікувати і охарактеризувати виникнення біблійного царства Едома. Наші результати доводять, що це сталося раніше, ніж вважалося раніше, і відповідно до біблійного опису", - пояснює професор Бен-Йосеф.

Аналіз, проведений професором Бен-Йосефом мідного шлаку, відходів мідного виробництва, показує чітке статистичне зниження кількості міді в шлаку з плином часу, що вказує на те, що виробництво стало експертно оптимізованим для підвищення ефективності. Дослідники пов'язують це раптове поліпшення з однією з найвідоміших єгипетських навал на Святу Землю: військовою кампанією фараона Шошенка I в Єрусалимі в 10-му столітті до нашої ери.

Нове дослідження показує, що втручання Єгипту на землі Едома викликало "технологічний стрибок", який включав більш ефективне виробництво і торгівлю міддю.

"Наші нові знахідки суперечать думці багатьох археологів про те, що Арава була заселена вільним союзом племен, і вони узгоджуються з біблійною історією про те, що тут було царство едомітів. Процвітаюча мідна промисловість в Араві може бути віднесена тільки до централізованої та ієрархічної держави, і це може відповідати біблійному опису царства едомітів", - підсумовує професор Бен-Йосеф.

Нагадаємо, вчені знайшли в Ефіопії череп найдавнішого виду австралопітека.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,210.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.73