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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48737 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109700 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101593 просмотра

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Исследователи обнаружили свидетельство о библейском царстве в пустыне Арава

Исследователи обнаружили свидетельство о библейском царстве в пустыне Арава

Киев  •  УНН

 • 28973 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Исследование Тель-Авивского университета обнаруживает, что царство Эдома процветало в пустыне Арава на месте нынешних Израиля и Иордании в 12-11 веках до нашей эры. Об этом пишет EurekAlert, передает УНН.

Так, в библейской Книге Бытия 36:31 описывается царство эдомитян, существовавшее до X века до нашей эры, но археологические находки приводили к противоречивым толкованиям этого текста.

В новом же исследовании, опубликованном в Plos One 18 сентября, экспертный анализ образцов, найденных в местах производства меди в Араве, под руководством профессора Эреза Бен-Йосефа из Департамента археологии и древних ближневосточных культур ТАУ и профессора Тома Леви из Калифорнийского университета в Сан-Диего, раскрывает историю процветающего общества и медной "высокотехнологичной сети".

"Используя технологическую эволюцию как приблизительный показатель социальных процессов, мы смогли идентифицировать и охарактеризовать возникновение библейского царства Эдома. Наши результаты доказывают, что это произошло раньше, чем считалось ранее, и в соответствии с библейским описанием", - объясняет профессор Бен-Йосеф.

Анализ, проведенный профессором Бен-Йосефом медного шлака, отходов медного производства, показывает четкое статистическое снижение количества меди в шлаке с течением времени, что указывает на то, что производство стало экспертно оптимизировано для повышения эффективности. Исследователи связывают это внезапное улучшение с одним из самых известных египетских нашествий на Святую Землю: военной кампанией фараона Шошенка I в Иерусалиме в 10-м веке до нашей эры.

Новое исследование показывает, что вмешательство Египта на земле Эдома вызвало "технологический скачок", который включал более эффективное производство и торговлю медью.

"Наши новые находки противоречат мнению многих археологов о том, что Арава была заселена свободным союзом племен, и они согласуются с библейской историей о том, что здесь было царство эдомитов. Процветающая медная промышленность в Араве может быть отнесена только к централизованному и иерархическому государству, и это может соответствовать библейскому описанию царства эдомитов", - заключает профессор Бен-Йосеф.

Напомним, ученые нашли в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитека.

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