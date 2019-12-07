На півночі Франції знайшли статуетку Венери віком 23 тис. років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Стародавня статуетка богині родючості Венери часів пізнього палеоліту (40-12 тис. років до н.е.) знайдена в районі Ренанкур міста Ам'єн (департамент Пікардія на півночі Франції). Про це йдеться в комюніке, опублікованому на сайті Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP). За словами вчених, мова йде про виняткову знахідку, оскільки фігурка знаходиться у відмінному стані, передає УНН.
“Статуетка висотою 4 см відноситься до граветтської культури пізнього палеоліту. Їй 23 тис. років”, — йдеться у повідомленні. Відзначається, що вік Венери експерти визначили за допомогою радіовуглецевого аналізу.
Крім того, поруч з фігуркою вчені знайшли кілька глиняних уламків і залишки інструментів. Точне призначення цих знарядь поки залишається невідомим, однак на думку археологів, на цьому місці могла розташовуватися майстерня, де місцеві ремісники виготовляли предмети культу.
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Після проведення додаткових досліджень статуетка буде виставлена в музеї Пікардії в Ам’єні.
France, découverte d'une très rare "Vénus" du Paléolithique d'il y a 23 000 ans en excellent état https://t.co/S27XFXTkhY pic.twitter.com/0EOuAmHCxe— FR24 News française (@FR24NewsFR) December 6, 2019
Всього на території Європи було знайдено близько сотні подібних фігурок. Більшість з них — на території сучасної в Центральній Європі. 15 з них виявлені у Франції, переважно в південно-західній частині.
Ґраветтська культура — археологічна культура пізнього палеоліту, що датується 28-21 тис. рр. до н.е. Названа на честь печери Ла-Граветт в депертаменті Дордонь на південному заході Франції, де в 1930-х роках були знайдені кам’яні знаряддя і предмети побуту, що характеризують цю епоху.
Нагадаємо, дослідники виявили свідчення щодо біблійного царства в пустелі Арава.