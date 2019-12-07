На півночі Франції знайшли статуетку Венери віком 23 тис. років

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Стародавня статуетка богині родючості Венери часів пізнього палеоліту (40-12 тис. років до н.е.) знайдена в районі Ренанкур міста Ам'єн (департамент Пікардія на півночі Франції). Про це йдеться в комюніке, опублікованому на сайті Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP). За словами вчених, мова йде про виняткову знахідку, оскільки фігурка знаходиться у відмінному стані, передає УНН.