На северо-западе Китая произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром во вторник в уезде Цзинхэ Бортала-Монгольского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Китайского центра сейсмологических сетей.
"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром во вторник в уезде Цзинхэ Бортала-Монгольского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км", - сказано в сообщении.
Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.
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Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Тиба в пятницу в 13:15 по местному времени.
Количество погибших в результате мощного землетрясения, ставшего причиной оползней на севере Японии возросло до 44 человек.
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