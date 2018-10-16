На северо-западе Китая произошло землетрясение

"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром во вторник в уезде Цзинхэ Бортала-Монгольского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км", - сказано в сообщении.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.

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Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Тиба в пятницу в 13:15 по местному времени.



Количество погибших в результате мощного землетрясения, ставшего причиной оползней на севере Японии возросло до 44 человек.



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