На північному заході Китаю стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Землетрус магнітудою 5,4 стався вранці у вівторок в повіті Цзінхе Бортала-Монгольського автономного округу Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Китайського центру сейсмологічних мереж.
"Землетрус магнітудою 5,4 стався вранці у вівторок в повіті Цзінхе Бортала-Монгольського автономного округу Сіньцзян-Уйгурського автономного району. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км", - сказано в повідомленні.
Інформації про жертви, постраждалих або руйнування не надходило.
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Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,3 стався в японській префектурі Тіба в п'ятницю в 13:15 за місцевим часом.
Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу, що став причиною зсувів на півночі Японії зросла до 44 осіб.
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