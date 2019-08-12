На юге Мьянмы количество смертей от муссонов выросла до 59

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 100035 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 101096 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129962 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139957 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127688 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128883 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130812 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153206 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151159 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140903 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На юге Мьянмы количество смертей от муссонов выросла до 59

На юге Мьянмы количество смертей от муссонов выросла до 59

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. На юге Мьянмы, страны на юго-востоке Азии, число погибших в результате сильных ветров выросла до 59 человек по состоянию на понедельник. По этом со ссылкой на данные пожарной службы Мьянма пишет Xinhua, передает УНН.

"Спасательные операции продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока все тела жертвах не будут найдены", - заявил работник пожарной службы.

Горный склон горы Ma-Lat обвалился из-за муссона в 17:00 по местному времени в пятницу. Жители, дома и транспортные средства были затоплены грязью и камнями от обвала. В результате сильных осадков были затоплены некоторые школы, а некоторые временно закрыты с начала пятницы.

Напомним, по меньшей мере 161 человек погиб в Пакистане в результате сильных сезонных дождей, муссонов.

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