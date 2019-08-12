На юге Мьянмы количество смертей от муссонов выросла до 59
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На юге Мьянмы, страны на юго-востоке Азии, число погибших в результате сильных ветров выросла до 59 человек по состоянию на понедельник. По этом со ссылкой на данные пожарной службы Мьянма пишет Xinhua, передает УНН.
"Спасательные операции продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока все тела жертвах не будут найдены", - заявил работник пожарной службы.
Горный склон горы Ma-Lat обвалился из-за муссона в 17:00 по местному времени в пятницу. Жители, дома и транспортные средства были затоплены грязью и камнями от обвала. В результате сильных осадков были затоплены некоторые школы, а некоторые временно закрыты с начала пятницы.
Напомним, по меньшей мере 161 человек погиб в Пакистане в результате сильных сезонных дождей, муссонов.