На півдні М'янми кількість смертей від мусонів зросла до 59
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На півдні М'янми, країни на південному сході Азії, кількість загиблих у результаті сильних вітрів зросла до 59 людей станом на понеділок. По це з посиланням на дані пожежної служби М'янма пише Xinhua, передає УНН.
"Рятувальні операції тривають і триватимуть до тих пір, поки всі тіла жертв не будуть знайдені", - заявив працівник пожежної служби.
Гірський схил гори Ma-Lat обвалився через мусон о 17:00 за місцевим часом у п’ятницю. Мешканці, будинки та транспортні засоби були затоплені брудом та каменями від обвалу. Внаслідок сильних опадів були затоплені деякі школи, а деякі тимчасово закриті з початку п’ятниці.
Нагадаємо, щонайменше 161 людина загинула в Пакистані внаслідок сильних сезонних дощів, мусонів.