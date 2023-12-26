На переходе в Луцке нетрезвый водитель сбил женщину и школьницу
В Луцке пьяный водитель сбил женщину и школьницу; обе пострадавшие госпитализированы.
Демченко о ситуации в разблокированных "Шегинях": видим увеличение пересечения границы грузовиками
Трафик на пункте пропуска "Шегини" увеличился: после снятия блокады в очереди стоят 700 грузовиков. Польские фермеры сняли блокаду пункта пропуска Медыка-Шегини 24 декабря.
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
Адвокат на фронте призывает к законодательным изменениям, чтобы определить четкие основания для пересмотра решений Высшего совета правосудия Верховным Судом, критикуя нынешнюю систему "игры в одни ворота".
В Харькове в квартире произошел взрыв газа, пострадал человек
В результате взрыва газа в харьковской квартире пострадал один человек.
ЕС примет решение о выделении 50 млрд евро для Украины и без Венгрии - Кулеба
Ожидается, что Украина получит 50 миллиардов евро от ЕС, несмотря на позицию Венгрии, которая пытается сохранить единство или продолжить работу без Венгрии.
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 3 тыс. грузовиков, наихудшая ситуация на "Ягодине"
Более 3 000 грузовиков застряли на украинских пограничных переходах, половина из них - на пункте пропуска "Ягодин".
Армия рф накануне ударила по энергетической инфраструктуре на Черниговщине
Российские войска нанесли удар по энергетическим объектам в селе Горск на Черниговщине, в результате чего более 2000 человек остались без света; сейчас продолжаются ремонтные работы.
На Волыни разоблачили банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из раненого бойца ВСУ
Служба безопасности Украины ликвидировала на Волыни группировку, которая требовала деньги, терроризируя местных жителей, в частности раненого военнослужащего. Злоумышленникам, которые сейчас находятся под стражей, грозит до 12 лет лишения свободы.
В Украине масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К ВКС рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины