На переходе в Луцке нетрезвый водитель сбил женщину и школьницу

В Луцке водитель автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину и школьницу, которые переходили дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Волынской области.

Детали

Авария случилась вчера, около 15:30, на улице Дубновской в Луцке.

39-летний водитель Ford, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 45-летнюю женщину и 10-летнюю школьницу, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу - говорится в сообщении полиции.

Пешеходы получили телесные повреждения, их госпитализировали. Водителя автомобиля освидетельствовали, содержание алкоголя в крови достигло 2,66 промилле, что в 13 раз превышает норму.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, что повлекло пострадавшим средней тяжести телесное повреждение.

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