На Днепропетровщине столкнулись 6 автомобилей: шесть человек травмировались
Киев • УНН
Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика в Днепропетровской области; трое госпитализированы. Полиция проводит расследование.
В Днепровском районе Днепропетровской области шесть человек пострадали в результате масштабной аварии с участием шести автомобилей, один из которых - грузовик. Об этом УНН сообщает из ГУ ГСЧС в области.
Детали
Масштабное ДТП произошло сегодня возле поселка Васильевка Солонянской поселковой территориальной общины Днепровского района. Столкнулись шесть автомобилей, один из которых - грузовик.
В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы 6 человек, из которых трое были госпитализированы.
Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
В ДТП под Черновцами погиб мужчина, еще пять человек травмированы, среди них двое детей25 декабрь 2023, 12:44 • 22715 просмотров
На Днепропетровщине столкнулись 6 автомобилей: шесть человек травмировались
Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика в Днепропетровской области; трое госпитализированы. Полиция проводит расследование.
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