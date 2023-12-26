На Днепропетровщине столкнулись 6 автомобилей: шесть человек травмировались

В Днепровском районе Днепропетровской области шесть человек пострадали в результате масштабной аварии с участием шести автомобилей, один из которых - грузовик. Об этом УНН сообщает из ГУ ГСЧС в области.

Детали

Масштабное ДТП произошло сегодня возле поселка Васильевка Солонянской поселковой территориальной общины Днепровского района. Столкнулись шесть автомобилей, один из которых - грузовик.

В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы 6 человек, из которых трое были госпитализированы.

Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

В ДТП под Черновцами погиб мужчина, еще пять человек травмированы, среди них двое детей