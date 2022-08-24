На пенсии за август ушло уже около 48 млрд грн

Детали

"По состоянию на 23 августа на пенсионные выплаты направлено 47,8 млрд грн, в том числе 10,4 млрд грн – на выплату пенсий через АО “Укрпочта”, 37,4 млрд грн – через уполномоченные банки", - сообщили в ПФУ.

Как отмечается, уполномоченными банками зачислены на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО “Укрпочта” по состоянию на 22 августа доставлено 73,9% профинансированной суммы за август.

Дополнение

По данным Минфина, 214,2 млрд грн ушло на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 21,7% от общего объема расходов в Бюджете-2022.