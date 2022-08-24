На пенсії за серпень пішло вже близько 48 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На пенсійні виплати за серпень в Україні уже спрямовано близько 48 млрд грн, повідомили у Пенсійному фонді, пише УНН.
Деталі
"Станом на 23 серпня на пенсійні виплати спрямовано 47,8 млрд грн, в тому числі 10,4 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 37,4 млрд грн – через уповноважені банки", - повідомили у ПФУ.
Як зазначається, уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум.
За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 22 серпня доставлено 73,9% профінансованої суми за серпень.
Доповнення
За даними Мінфіну, 214,2 млрд грн пішло на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 21,7% від загального обсягу видатків у Бюджеті-2022.