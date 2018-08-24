На озере Свитязь утонули женщина с ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Два человека, среди которых ребенок, утонули во время катания на катамаране на озере Свитязь на Волыни. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Волынской области.
"Вчера, 23 августа, в селе Свитязь Шацкого района на озере Свитязь во время катания на катамаране утонули два человека - женщина 1990 года рождения и ребенок 2007 года рождения. Работники группы водолазно-спасательной службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Волынской области достали тела", - отметили в пресс-службе.
Сейчас судмедэксперты проводят мероприятия для выяснения причины гибели людей. По словам очевидцев стало известно, что женщина и мальчик прыгали с катамарана в воду и были без жителей.
В ГСЧС призвали граждан быть осторожными и не нарушать правила безопасности на водоемах.
Напомним, в Днепре во время купания на водоеме утонула женщина.