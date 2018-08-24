На озері Світязь потонули жінка з дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Двоє людей, серед яких дитина, потонули під час катання на катамарані на озері Світязь на Волині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Волинській області.
"Вчора, 23 серпня, у селі Світязь Шацького району на озері Світязь під час катання на катамарані потонули двоє людей - жінка 1990 року народження та дитина 2007 року народження. Працівники групи водолазно-рятувальної служби управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області дістали тіла", - зазначили у прес-службі.
Нині судмедексперти проводять заходи для з'ясування причини загибелі людей. Зі слів очевидців стало відомо, що жінка та хлопчик стрибали з катамарана в воду і були без жителів.
У ДСНС закликали громадян бути обережними та не порушувати правила безпеки на водоймах.
Нагадаємо, у Дніпрі під час купання на водоймі потонула жінка.