На острове в Киеве произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Оболонском районе столицы на острове в заливе Оболонь произошел пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Сообщение о пожаре спасатели получили 13 августа в 11:58.
"К месту вызова был направлен пожарно-спасательный катер, ведь проезда для пожарной техники к очагу пожара не было. По прибытию спасателей было установлено, что на острове напротив ул. Приречной горят кустарники и травяной настил на площади 3 га", - говорится в сообщении.
ГСЧС сообщает, что в 14:04 пожар был локализован, а в 14:18 ликвидирован.
"Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется", - отмечается в сообщении.
Напомним, в столице на крытом рынке в Днепровском районе, возле станции метро "Дарница", произошел пожар на площади 100 кв. м.