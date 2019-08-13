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На острові у Києві сталася пожежа

На острові у Києві сталася пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Оболонському районі столиці на острові в затоці Оболонь сталася пожежа. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло 13 серпня об 11:58.

"До місця виклику було направлено пожежно-рятувальний катер, адже проїзду для пожежної техніки до осередку пожежі не було. По прибуттю рятувальників, було встановлено, що на острові навпроти вул. Прирічної горять чагарники та трав’яний настил на площі 3 га", - йдеться в повідомленні.

ДСНС повідомляє, що о 14:04 пожежа була локалізована, а о 14:18 ліквідована.

"Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у столиці на критому ринку у Дніпровському районі, неподалік станції метро “Дарниця”, сталася пожежа на площі 100 кв. м.

Українські Національні Новини

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