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На оккупированных территориях пенсионерам "промывают мозги" идеологическими лекциями

На оккупированных территориях пенсионерам "промывают мозги" идеологическими лекциями

Киев  •  УНН

 • 1847 просмотра

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На оккупированных территориях Украины россияне организуют специальные пункты для проведения пропагандистских лекций. Лекторы из РФ рассказывают пенсионерам о "Новороссии" и получают за это статус участника боевых действий.

россияне на ТОТ организуют "пункты временного содержания". В этих местах специально приглашенные лекторы проводят пропагандистские лекции для людей почтенного возраста. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Враг продолжает создавать параллельную реальность на захваченных территориях. На этот раз во временно оккупированный Енакиево коллаборанты привезли  заведующую кафедрой истории РФ университета дружбы народов Елену Кряжеву-Карцеву. Она рассказала пенсионерам о зарождении Руси, патриотизме и истории "Новороссии".

Как сообщает ЦНС за такие выезды на ТОТ Украины заведующая уже получила статус участника боевых действий.

"Кроме гастролеров из кремля, москва готовит лекторов для промывания мозгов жителей захваченной Украины непосредственно на месте. Для этого здесь активно работает российское пропагандистское общество "знание". 

- говорится в сообщении ЦНС.

Напомним

Россия составила список пропагандистской литературы для школ и библиотек на оккупированных территориях Украины. Перечень включает фронтовую поэзию, рассказы военных и очерки о "героях русской весны".

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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