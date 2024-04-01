На оккупированных территориях из-за нехватки коммунальщиков проблемы с вывозом мусора - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины из-за нехватки коммунальщиков есть проблемы с вывозом мусора. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Причиной является то, что большинство населения покинуло регион, а также кадровый дефицит, ведь те граждане, которые остались на ВОТ не сотрудничают с оккупантами. Поэтому в захваченных населенных пунктах процветает антисанитария, - говорится в сообщении.

Детали

Также зафиксированы случаи вывоза на мусорные полигоны отходов из ростовской области.

Напомним

российские оккупационные войска на оккупированных территориях Украины привлекают врачей из рф на ротационной основе из-за нехватки медицинских кадров, поскольку не доверяют местным врачам.

