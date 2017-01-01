В Одесской области снова произошло двойное убийство
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь в Одесской области произошло несколько чрезвычайных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
В Овидиопольском районе - двойное убийство, еще одно в Киевском районе Одессы, а также ночная стрельба. Устанавливаются все обстоятельства правонарушений.
Отметим, что в новогоднюю ночь на дежурство заступили 45 экипажей полиции, а также пешие наряды правоохранителей.
Напомним, как сообщал УНН, злоумышленник убил мать и дочь в Одесской области в Овидиополе из мести.