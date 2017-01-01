На Одещині знову сталося подвійне вбивство
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 січня. УНН. В новорічну ніч в Одеській області сталося декілька надзвичайних подій. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.
В Овідіопольському районі – подвійне вбивство, ще одне в Київському районі Одеси, а також нічна стрілянина. Наразі встановлюються всі обставини правопорушень.
Зазначимо, що в новорічну ніч на чергування заступили 45 екіпажів поліції, а також піші наряди правоохоронців.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, зловмисник вбив матір та доньку на Одещині в Овідіополі через помсту.