На Одещині знову сталося подвійне вбивство

В Овідіопольському районі – подвійне вбивство, ще одне в Київському районі Одеси, а також нічна стрілянина. Наразі встановлюються всі обставини правопорушень.

Зазначимо, що в новорічну ніч на чергування заступили 45 екіпажів поліції, а також піші наряди правоохоронців.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, зловмисник вбив матір та доньку на Одещині в Овідіополі через помсту.