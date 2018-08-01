В Одесской области задержан адвокат, который требовал миллион гривен взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Измаильская полиция вместе с прокуратурой задержала адвоката, который требовал почти миллион гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Одесской облполиции Дмитрий Головин, передает УНН.
"Измаильской полицией и прокуратурой - задержан горе-адвокат, который требовал почти 1000000 гривен, а за неуплату угрожал проблемами с так называемыми "ворами в законе". Отдельная благодарность спецподразделения БПОН", - написал он.
Как сообщал УНН, при попытке проникнуть в Украине без законных на то оснований задержано гражданина Ирана.
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