На Одещині затримано адвоката, який вимагав мільйон гривень хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Ізмаїльська поліція разом із прокуратурою затримала адвоката, який вимагав майже мільйон гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Одеської облполіції Дмитро Головін, передає УНН.
"Ізмаїльською поліцією та прокуратурою - затримано горе-адвоката, який вимагав майже 1000000 гривень, а за несплату погрожував проблемами з так званими "злодіями в законі". Окрема подяка спецпідрозділу БПОП”, - написав він.
Як повідомляв УНН, при спробі проникнути в Україну без законних на те підстав затримано громадянина Ірану.
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