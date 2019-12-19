В Одесской области установили рождественскую елку из ракушек

"Вы думаете, что ракушки - это море, солнце, пляж?! Эх, тогда вы не были в Доброславе! Инсталляция рождественской елки из ракушек высотой 357см объявлена рекордом Украины! Ну теперь я уже видела все!", - написала Лана Ветрова.

Напомним, в Харьковской области зарегистрировали другой рекорд - там вырастили килограммовую грушу.

Также напомним, в Киеве зажгли главную елку страны.