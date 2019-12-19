На Одещині встановили різдвяну ялинку з мушель
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Одещині встановили 3,5-метрову різдвяну ялинку з мушель, яку оголосили рекордом України. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ви думаєте, що мушлі - це море, сонце, пляж?! Ех, тоді ви не були в Доброславі! Інсталяція різдвяної ялинки з мушлів заввишки 357см оголошена рекордом України! Ну тепер я вже бачила все!", - написала Лана Вєтрова.
Нагадаємо, на Харківщині зареєстрували інший рекорд – там виростили кілограмову грушу.
Також нагадаємо, в Києві засвітили головну ялинку країни.