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На Одещині встановили різдвяну ялинку з мушель

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Одещині встановили 3,5-метрову різдвяну ялинку з мушель, яку оголосили рекордом України. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Ви думаєте, що мушлі - це море, сонце, пляж?! Ех, тоді ви не були в Доброславі! Інсталяція різдвяної ялинки з мушлів заввишки 357см оголошена рекордом України! Ну тепер я вже бачила все!", - написала Лана Вєтрова.

Нагадаємо, на Харківщині зареєстрували інший рекорд – там виростили кілограмову грушу.

Також нагадаємо, в Києві засвітили головну ялинку країни.

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