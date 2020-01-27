В Одесской области в результате пожаров погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Одесской области с начала суток два человека погибли в результате возгорания жилых домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.
Так, в 3:07 произошло возгорание одноэтажного жилого дома в поселке Тарутино.
"Установлено возгорание веранды и домашнего имущества в комнате дома. В 3:26 пожар локализован и в 4:06 ликвидирован на площади 25 м2. На месте пожара обнаружен погибший хозяина дома 1956 года рождения, и спасен пострадавший мужчина, которого в тяжелом состоянии с ожогами 50% поверхности тела госпитализировали в медицинское учреждение. Причина пожара, смерти и убыток - устанавливаются", - говорится в сообщении.
Также этой ночью в 01:06 загорелся одноэтажный жилой дом в селе Ананьев
"Установлено возгорания матраса и постельных принадлежностей, которое ликвидировано сыном хозяйки водой из ведер на площади 4 м2. На месте пожара обнаружена погибшая хозяйка дома 1957 года рождения", - говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области в результате пожара в летней кухне погибли двое мужчин 1971 и 1962 года рождения.