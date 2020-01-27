На Одещині внаслідок пожеж загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На Одещині з початку доби двоє людей загинули внаслідок загорання житлових будинків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Одеській області.
Так, о 03:07 відбулося загорання одноповерхового житлового будинку у селищі Тарутине.
"Встановлено загорання веранди та домашнього майна в кімнаті будинку. О 03:26 пожежа локалізована та о 04:06 ліквідована на площі 25 м2. На місці пожежі виявлено загиблого господаря будинку 1956 року народження, та врятовано постраждалого чоловіка, якого в тяжкому стані з опіками 50 % поверхні тіла госпіталізовано до медичного закладу. Причина пожежі, смерті та збиток – встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Також цієї ночі о 01:06 загорівся одноповерховий житловий будинок у селі Ананьїв
"Встановлено загорання матрацу та постільних речей, яке ліквідовано сином господарки водою з відер на площі 4 м2. На місці пожежі виявлено загиблу господарку будинку 1957 року народження", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині внаслідок пожежі у літній кухні загинуло двоє чоловіків 1971 та 1962 років народження.