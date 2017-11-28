В Одесской области разоблачили на взятке заместителя начальника отделения полиции

Сообщается, что в ходе расследования прокуратура сообщила о подозрении заместителю начальника одного из отделений Раздельнянского отдела полиции в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Установлено, что подозреваемый требовал и получил от гражданина 9 тыс. грн взятки за предоставление разрешения на демонтаж, вывоз и реализацию металлической трубы системы сращивания и не привлечение его к ответственности, предусмотренной законом.

По ходатайству прокуратуры судом должностному лицу избрана мера пресечения в виде ареста и определен залог в 480 тыс. грн.

Кроме того удовлетворено ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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