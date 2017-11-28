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На Одещині викрили на хабарі заступника начальника відділення поліції

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Слідчі прокуратури Одещини спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в області та співробітниками Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки органів поліції викрили на хабарі посадовця органів внутрішніх справ. Повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, передає УНН.

Повідомляється, що під час розслідування прокуратура повідомила про підозру заступнику начальника одного з відділень Роздільнянського відділу поліції в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

З’ясовано, що підозрюваний вимагав та отримав від громадянина 9 тис. грн хабара за надання дозволу на демонтаж, вивезення та реалізацію металевої труби системи зрощування та не притягнення його до відповідальності, передбаченої Законом.

За клопотанням прокуратури судом посадовій особі обрано запобіжний захід у вигляді арешту та визначено заставу у 480 тис. грн.

Крім того задоволено клопотання прокуратури Одещини про відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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